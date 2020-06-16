كيف أوقف مجلس السيادة مخطط منح "سواكن" لتركيا؟

الثلاثاء 16 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

في وقت حاولت فيه تركيا السيطرة على سواكن السودانية، انتهي كل شيء برحيل الرئيس السوداني عمر البشير وإدارة البلاد من قبل مجلس السيادة برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.



و سَواكِنْ مدينة تقع في شمال شرق السودان، على الساحل الغربي للبحر الأحمر على ارتفاع 66 متر (216.6 قدم) فوق سطح البحر وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي 642 كيلومتر (398.9 ميلاً)غرباً وعن مدينة بورتسودان 54 كيلومتر (33.5 ميلا)، وتضم منطقة أثرية تاريخية وكانت سابقاً ميناء السودان الرئيسي. وقد بنيت المدينة القديمة فوق جزيرة مرجانية وتحولت منازلها الآن إلى آثار وأطلال.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ديسمبر من العام 2017، أن السودان سلم جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها، وقيل حينها إن الغرض هو إقامة قاعدة عسكرية تركية وهو ما نفاه السودان.

وتوقف العمل في جزيرة سواكن عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام البشير الذي ظل يحكم البلاد طيلة 30 عاما.

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وذكر أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أن مصدرا دبلوماسيا أخبره بأن "الكبار أعطوا مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية من أي وجود تركي استخباراتي أو عسكري. وقيل لأردوغان، تمكنوا من وضع قاعدة تركيا العسكرية في قطر والصومال ولكن في السودان القاعدة هي أرض العرب للعرب.أصحاب الحزم والعزم فقط".

والشعب السوداني رفض إتمام الإتفاقية التي كانت تمنح الجزيرة لتركيا، ويرى مراقبون أن دعوات السودانيين لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من حرصهم على علاقات الصداقة وحسن الجوار بين بلدهم والدول العربية والأفريقية التي ترفض التدخل والتوغل التركي في القارة، بل وتحذر منه أيضا.

وفي رد صادم على مساعي تركيا، فجّر رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مفاجأة بشأن استئجار تركيا سواكن السودانية.

وقال البرهان، في مقابلة مع صحيفة إندبندنت عربية: "أسعى مبدئيا لتصحيح خطأ شائع، سواكن ليست جزيرة، بل هي مجرد قطعة في شاطئ"، وتابع: "تركيا لم تستأجر أبدا تلك القطعة أو كما يطلقون عليها جزيرة، هذه المسألة شهدت أحاديث ومبالغات".

وأوضح: "هناك الكثير من الأمور الخاطئة عند التحدث عن هذا الملف، أولاً سواكن ليست جزيرة، هي قطعة على الشاطئ كان فيها قصر لأحد السلاطين أيام الحكم العثماني.. هذا القصر تدمّر والاتفاق أن يقوم الأتراك بصيانته فقط، لا توجد جزيرة، ولا قوات، ولا ما يهدد أمن جيراننا وإخواننا في المملكة العربية السعودية، أو في أي منطقة أخرى، ولن نسمح بذلك أبدًا".

واستطرد: "السودان لن يسمح بأي وجود عسكري في بلاده، وتحديداً على البحر الأحمر" ،وأتم بقوله: "لدينا تفاهم جيد، وعلاقات قوية وراسخة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومن المستحيل أن يصدر أي فعل من السودان يضرّ بأمنهم الوطني".