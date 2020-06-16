تعرف على أقوى دليل على دعم تركيا للفوضى في السودان

الثلاثاء 16 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شهدت الأشهر الأخيرة أقوى دليل على دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للفوضى في السودان.



في فبراير الماضي، تم القبض على خلية إرهابية في الخرطوم تابعة لتنظيم الإخوان الهارب أغلب أعضاءه لتركيا، حيث وجهت النيابة السودانية تهم تشكيل خلية إرهابية لأحد العناصر الإخوانية، حسبما أكدت النيابة في بيانها.

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واعترف الإخواني الذي يحمل الجواز السوري أنه تلقى دورات على صناعة وتركيب المتفجرات، وأنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة، مؤكدا أنهم يتعاملون مع رئاسة المجموعة الموجودة في تركيا أيضًا.

وأكدت وسائل إعلام سودانية أن السلطات على مواد متفجرة كان يشتريها المتهمون من أماكن متفرقة، كما عثروا على حزام ناسف وخرائط للمواقع وعدد من الهواتف النقالة.

فيما رأى مراقبون أن التدبير التركي واضح خاصة أن الاعترافات تشير إلى التخطيط لتفجيرات ضخمة واستهداف أشخاص بعينها، مشيرين إلى أن تركيا التي تمول وتخطط لكافة تحركات الإخوان، تحاول نقل التجربة الليبية والسورية إلى السودان.

وقال المراقبون: "دائما ما يتاجر الرئيس التركي بالأوضاع في السودان ويجدد تعهداته بحمايتها من التدخلات، رغم عمله طيلة سنوات مع نظام البشير لنهب ثروات ذلك البلد، فضلا عن أذرعه التي تتحرك لإلحاق الفوضى بالشارع السوداني".