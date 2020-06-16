عاجل.. تسجيل اصابات جديدة بكورونا في جنوب دارفور

الثلاثاء 16 يونيو 2020 كتب وكالات أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل حالتى إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ان شهدت الولاية إستقرارا فى الأوضاع الصحية طوال الاسبوعين الماضيين وسجلت الحالتين الجديتين اليوم فى كل من محليتي قريضة ونيالا شمال ليرتفع بها تراكمى الحالات منذ ظهور الجائحة بالولاية الى (38) حالة من بينها خمسة وفيات.

وطالبت إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بقانون الطوارئ وتطبيق الارشادات الصحية الوقائية من خلال التباعد الاجتماعى والحرص على غسل الايدى بالماء والصابون بجانب لبس الكمامة والتبليغ عن أى حالة اشتباه.

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