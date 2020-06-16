- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 16 يونيو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من تفكيك عدد3شبكات إجرامية تهرب الكوكايين وحبوب الترامادول المخدرة.
ونقل المكتب الصحفي للشرطة، عن مدير عام إدارة مكافحة المخدرات اللواء سامي حامد حريز القول :أن معلومات توفرت م لادارته عن شبكة تهرب الكوكايين من شمال دارفور الي ولاية الخرطوم عبر عربة صالون (كليك) تعمل علي نقل الركاب فتم نصب كمين محكم بالمدخل الشمالي لمدينة الأبيض.
وكشف مدير الإدارة عن ضبط 3 أشخاص، يقودون المركبة وبحوزتهم جوالات كركدي بداخلها كبسولات كوكايين، يخفون كبسولات كوكايين داخل احشائهم فتم اسعافهم للمستشفي وقررالاطباء إخضاعهم لعملية استخراج عبوات الكوكايين والتي بلغت 178 كبسولة تزن عدد2 كيلو جرام. مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
في سياق متصل أكد اللواء أن ادارته بولاية الخرطوم عبر فرعية كرري، نصبت كمين محكم أسفر عن ضبط شخص يقود دراجة نارية وبحوزته عدد1000حبة ترامادول وذلك بمنطقة الحاج يوسف و تم اقتيادة الي قسم شرطة الثورة واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته. وقال إن فريق آخر من فرعية كرري، تمكن من ضبط شبكة من 3 أشخاص بعد مداهمة شقة بمنطقة ابو سعد بادرمان وضبطت بحوزتهم عدد900حبة ترامادول
وتم اتخاذ إجراءات بقسم شرطة الثورة.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة المخدرات تفكك 3 شبكات تنشط في تهريب الكوكايين والترامادول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.