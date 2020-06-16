مكافحة المخدرات تفكك 3 شبكات تنشط في تهريب الكوكايين والترامادول

الثلاثاء 16 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من تفكيك عدد3شبكات إجرامية تهرب الكوكايين وحبوب الترامادول المخدرة.



ونقل المكتب الصحفي للشرطة، عن مدير عام إدارة مكافحة المخدرات اللواء سامي حامد حريز القول :أن معلومات توفرت م لادارته عن شبكة تهرب الكوكايين من شمال دارفور الي ولاية الخرطوم عبر عربة صالون (كليك) تعمل علي نقل الركاب فتم نصب كمين محكم بالمدخل الشمالي لمدينة الأبيض.

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وكشف مدير الإدارة عن ضبط 3 أشخاص، يقودون المركبة وبحوزتهم جوالات كركدي بداخلها كبسولات كوكايين، يخفون كبسولات كوكايين داخل احشائهم فتم اسعافهم للمستشفي وقررالاطباء إخضاعهم لعملية استخراج عبوات الكوكايين والتي بلغت 178 كبسولة تزن عدد2 كيلو جرام. مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

في سياق متصل أكد اللواء أن ادارته بولاية الخرطوم عبر فرعية كرري، نصبت كمين محكم أسفر عن ضبط شخص يقود دراجة نارية وبحوزته عدد1000حبة ترامادول وذلك بمنطقة الحاج يوسف و تم اقتيادة الي قسم شرطة الثورة واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته. وقال إن فريق آخر من فرعية كرري، تمكن من ضبط شبكة من 3 أشخاص بعد مداهمة شقة بمنطقة ابو سعد بادرمان وضبطت بحوزتهم عدد900حبة ترامادول

وتم اتخاذ إجراءات بقسم شرطة الثورة.