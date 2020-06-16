مخطط تركي للعودة للسودان من خلال كورونا.. والشعب يرفض

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الثلاثاء 16 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
باستغلال أزمة فيروس كورونا، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تنفيذ مخطط من أجل العودة إلى السودان مرة آخرى، ذلك البلد الذي طرد منه بعد الإطاحة بعمر البشير من على كرسي الرئاسة.
ويحاول النظام التركي بقيادة أردوغان، الأزمة لفتح قنوات حوار وتواصل مع أعضاء المجلس العسكري الذين حلوا محل البشير، والوزراء، وكبار المسؤولين في الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها لاحقًا، كما يقدم مركز تدريب «تيكا» في السودان مساهمات مهمة في مكافحة وباء فيروس كورونا في الخرطوم، وينتج المركز التابع لوزارة الثقافة والسياحة الأقنعة الطبية للعاملين بقطاع الصحة بالسودان.
ويحاول السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نظير أوغلو، إنشاء علاقات مع مسئولين رفيعي المستوى بالسودان.
وفي الوقت الذي تسعى فيه تركيا لهذا التقارب باستخدام أزمة كورونا، بدأ الشعب السوداني يعبر من خلال مواقع السوشيال ميديا المختلفة عن رفضه للمساعدات التركية المقدمة من أردوغان، مطالبين بتوقف التعامل مع مسئولي أنقرة في هذا الشأن، لعلمهم بمدى مطامع الرئيس التركي في السودان لتحقيق أهداف خاصة به.
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