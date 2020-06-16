لهذه الأسباب.. مطالب سودانية بإنهاء سيطرة أردوغان علي ملف الكهرباء

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الثلاثاء 16 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
في الأشهر الأخيرة، خرجت مطالب من الشعب السوداني بشأن عمل الحكومة الانتقالية على إنهاء سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علي ملف الكهرباء بالبلاد.
جاءت تلك المطالب بعدما قررت تركيا قطع إمدادها للخرطوم بالكهرباء بذريعة تراكم ديونها، وقابلت السلطة الانتقالية الموقف التركي بنوع من الغضب، ووصفته بأنه غير أخلاقي كونه لم يراعِ الظروف الصعبة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
أما السر وراء تلك الخطوة كشفه مراقبون، حيث أكدوا أن الخطوة التركية تأتي ضمن مخطط إخواني لضرب الحكومة الانتقالية وإحراجها وتأليب الرأي العام عليها.
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