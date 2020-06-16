عاجل.. الخارجية تعلن مغادرة أول رحلة لإجلاء السودانيين العالقين بالكويت

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن مغادرة أولى رحلات إجلاء المواطنين العالقين في دولة الكويت إلى السودان، صباح يوم الثلاثاء 16 يونيو ۲۰۲۰.



وأشارت الخارجية، إلى اكتمال جميع الترتيبات في السودان لاستقبالهم واجراءات مغادرتهم من مطار الكويت الدولي، بوجود كل من السلطات الأمنية والصحية المختصة من الجانب الكويتي، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان بالكويت وأعضاء السفارة.

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