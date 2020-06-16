عنادا في السعودية ومصر.. تركيا وقعت تلك الاتفاقيات مع نظام البشير

الثلاثاء 16 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

في خطوة اعتبرها المراقبون وخبراء السياسة الدولية بمثابة تطبيق لسياسة العناد مع السعودية ومصر، عززت تركيا استثماراتها في السودان خلال الفترة السابقة لسقوط البشير.



وأرادت تركيا إعادة بناء ميناء سوداني يرجع للحقبة العثمانية على ساحل البحر الأحمر وبناء مرفأ لصيانة السفن المدنية والعسكرية بموجب اتفاق توصل إليه الجانبان خلال آخر زيارة قام بها أردوغان للخرطوم، وكان الأمر لا يتعلق بالبحث عن منافذ اقتصادية خارجية ولا بتعزيز العلاقات التجارية مع السودان بقدر ما هو تحرك جيوسياسي للتموقع وزيادة التأثير والتدخل في شؤون المنطقة.

و دخل إردوغان وحلفاؤه الإسلاميون المتشددون الذين يدعمون جماعة «الإخوان المسلمين» والمجموعات الإسلامية في الخارج في عشرات الاتفاقات الثنائية مع حكومة البشير على أمل تشكيل تحالفات ضد منافسيهم الإقليميين ودول الخليج خاصة، وحددت اتفاقية الإطار العسكري والاستخباراتي التي تم الانتهاء من وضعها في 10 مايو 2011 خريطة طريق شاملة للتعاون الوثيق بين البلدين.

ووفقاً للمادة 4 من الاتفاقية يلتزم البلدان بالتعاون في التدريب العسكري والاستخبارات العسكرية واللوجيستيات والاتصالات والأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية وبحوث العلوم والتكنولوجيا العسكرية والصناعات الدفاعية ولوازم ومعدات القوات المسلحة، تمهد الاتفاقية أيضا الطريق لمجالات تعاون غير محددة في المادة نفسها، والتي تنص على مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان مما يفتح الطريق أمام خطط التعاون السرية.

تسمح المادة 5 من الاتفاقية بتبادل المعلومات والمواد التدريبية وكذلك تبادل الذخيرة والمواد والخدمات من المخزون والدعم اللوجيستي بالتبرع أو مقابل مبالغ معينة، اتفقت تركيا وسودان البشير على إعداد خطة تنفيذ سنوية للأنشطة المشتركة التي تحدد نطاق الأنشطة التي يتعين القيام بها، وطريقة تنفيذها، ووقتها ومكانها، وكذلك المؤسسات المنفذة والمسائل المالية وغيرها من التفاصيل. واتفقت تركيا وسودان البشير على ألا يتم نشر المعلومات والمواد المصنفة أمام طرف ثالث ما لم يتم الحصول على موافقة كتابية سابقة من الطرف الآخر، حتى لو تم إنهاء الاتفاقية، يستمر سريان حماية المعلومات السرية,

اتفق الجانبان أيضا على الامتناع عن اللجوء إلى محكمة دولية أو طرف ثالث لتسوية المنازعات، وعقدا العزم على إيجاد حل تفاوضي لأي مشكلة طارئة، إلا أن تلك الاتفاقية أصبحت كالعدم منذ رحيل البشير.

وكشف مركز ” نورديك مونيتور السويدي “ عن عدد من الوثائق تخص اتفاق عسكري وقعت منذ ثلاثة أعوام بين نظام الرئيس التركي أردوغان، ونظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

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وقال المركز في تقرير له، إن تركيا سعت دائما لتعزيز التعاون في المجال العسكري مع السودان، لكن هذا التعاون فقد الزخم بعد عزل الرئيس السوداني البشير في إبريل 2019.

كانت حكومة الرئيس البشير قد وافقت على اتفاق لزيادة وتعزيز التعاون العسكري بين أنقرة والخرطوم في 2017، وهو الأمر الذي سعى حزب العدالة والتنمية التركي من خلاله لدفع عجلته والإسراع في تنفيذه، حيث وافقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي الذي يسيطر على غالبيته أعضاء حزب العدالة والتنمية على الاتفاق الموقع بين الطرفين في 5 فبراير 2020.

ووفقاً لنص الاتفاق الذي نشر وثائقه “نورديك مونيتور”، فإنه يركز على تعزيز القدرات الصناعية العسكرية من خلال التعاون الفعال بين البلدين في مختلف مجالات الإنتاج والتصنيع العسكري كالتطوير والإنتاج والصيانة في المعدات العسكرية، بالإضافة إلى التعاون التقني واللوجستي وتبادل المعلومات والأبحاث العسكرية.

وأشار المركز السويدي، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدول أفريقية ودعمه للجماعات الإسلامية المتطرفة في ليبيا، يأتي في إطار تحرك أنقرة في أجزاء عدة من القارة الإفريقية، وهو ما يدل على عناد تركيا للمحافظة على مصالحها في القارة السمراء.

ولهذا السبب كان لشركات صناعة السلاح التركي والتي يسيطر عليها جماعات مقربة من أردوغان دور ضالع في تحديد شكل سياسة أنقرة تجاه القارة الإفريقية، والاتفاق التركي السوداني يأتي في ضوء عدد من الاتفاقيات العديدة التي عقدتها أنقرة، وتدلل على استخدامها لقطاعها العسكري لزيادة نفوذها ودورها كما حضورها في عدد من الدول الخارجية.

الاتفاق الموقع والذي يتضمن على 22 مادة يضع إطاراً للتعاون في مجال التصنيع العسكري بين البلدين، وقد وقع في 11 مايو 2017 في إسطنبول بحضور كل من وزير الدفاع التركي وقت إذن “فكري إزاك” ووزير الدفاع السوداني حينها اللواء “عوض أحمد إبن عوف”، كما تم تسليمها من قبل الرئيس أردوغان للبرلمان التركي في 2018 للتوثيق عليها.

وفي 2017، زار أردوغان السودان تم توقيع 12 اتفاقية في مختلف المجالات مع السودان كما تم الاتفاق على تأسيس مجلس تعاون استراتيجي مع السودان، إلا أن الاتفاقيات لم يصبح لها أهمية منذ رحيل عمر البشير عن رئاسة السودان.