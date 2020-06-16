واصل وفد الحكومة للترتيبات الأمنية برئاسة الفريق ركن مهندس خالدعابدين الشامي رئيس اللجنة الأمنية ووفد حركات الكفاح المسلح مسار دارفور اليوم جلسة مفاوضاتهما بفندق السلام روتانا بالخرطوم وفندق كراون بجوبا ، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.



وبحث الجانبان عددا من القضايا المتبقية من ملف الترتيبات الأمنية تمهيدا للوصول لاتفاق بشأنها قبل الموعد الذي حددته الوساطة لتوقيع إتفاق السلام النهائي..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وفدا التفاوض يناقشان قضايا متبقية من ملف الترتيبات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.