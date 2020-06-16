الخارجية السودانية: مغادرة أول رحلة لإجلاء السودانيين العالقين بالكويت

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن مغادرة أولى رحلات إجلاء المواطنين العالقين في دولة الكويت إلى السودان، صباح يوم الثلاثاء 16 يونيو ۲۰۲۰ في الثامنة صباحا بتوقيت الكويت.

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مشيرةً بحسب صحيفة السوداني، إلى اكتمال جميع الترتيبات في السودان لاستقبالهم واجراءات مغادرتهم من مطار الكويت الدولي، بوجود كل من السلطات الأمنية والصحية المختصة من الجانب الكويتي، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان بالكويت وأعضاء السفارة.

وأوضحت: جميع العالقين خضعوا للكشف الطبي في مطار الكويت وتمّ منحهم شهادةً طبية من وزارة الصحة الكويتية تفيد بسلامتهم من فايروس كورونا المستجد.

وأضافت: تمت كل الاجراءات بتعاونٍ تام بين السلطات الكويتية وأعضاء السفارة الذين قاموا بدورهم بالتنسيق مع كل الجهات المختصة لعودة العالقين إلى البلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)