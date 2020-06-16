البرهان يشيد بجهود الولاة وحكوماتهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقي رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن ،بولاة الولايات المكلفين.

و يتواجد كل الحُكام العسكريين لولاة الولايات في العاصمة الخرطوم،وسبق أن عقد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك،إجتماعاََ موسعاََ معهم تناول الأوضاع الأمنية والاستعدادات للموسم الزراعي.

ووفقاً لإعلام مجلس السيادة،فقد إستمع البُرهان خلال اللقاء الي تنوير من الولاة حول مجمل الاداء بولاياتهم ، والجهود التي بذلتها حكوماتهم لمواجهة ومكافحة جائحة كورونا ، بجانب الاستعدادت والترتيبات المتصلة بمواجهة فصل الخريف تجنبا لحدوث اي خسائر في الارواح والممتلكات ، فضلا عن الدور الذي اضطلعت به الحكومات الولائية في الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين.

واشاد البرهان بجهود الولاة وحكوماتهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.