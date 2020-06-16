شعبة الحبوب الزيتية : تراجع معدلات الصادرات

الخليج 365 :

تباينت معدلات صادرات الحبوب الزيتية، بين ارتفاع وانخفاض واستقرار، خلال الربع الاول من العام الجاري.

وقال عضو لجنة تسيير شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد المعتز سري الدين لـ(السوداني) أن صادر الفول بلغ اكثر من ١٤٨ ألف طن بعائد فاق ١١٢ مليون دولار ، أما صادرات السمسم انخفضت لنحو ٩١ الف طن بعائد ١٨٦ مليون دولار ، بينما استقر صادر حب البطيخ في حوالي ٢١ الف طن بعائد ١٣،٤ مليون دولار ، تبعه صادر الكركدي بنحو ٣،٦ ألف طن بعائد ٣.٩ ملايين دولار ، فيما شهد علف الأمباز تصدير ٣٠ ألف طن بعائد ٨،٣ مليون دولار.

واوضح المعتز ، بان صادرات محصول الفول حققت نمو مقدرا لتوقيتها مع بداية الموسم ، بينما تراجع صادر السمسم، لتاثر الطلب عليه وهبوط الاسعار العالمية ، وأضاف : هذا الوضع تسبب في توقف المصدرين عن التصدير ، نتيجة للتكلفة العالية والأسعار العالمية غير المجزية ، مؤكدا أن البلاد حققت تقدما ملحوظا في معدلات الصادر بداية الموسم الجاري، ولكن بسبب وجود مشكلات (داخلية وخارجية) ، برزت في قرار إيقاف صادر الفول السوداني، ومعوقات الترحيل والجازولين وضعف اداء الميناء ، أدت لتعطيل وتأخير وتراجع حركة انسياب الصادرات ، مشيرا إلى أن سرعة أداء الصادر تزيد من عمليات التصدير ، وإسترداد الأموال ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.