هيئة محامي دارفور: الجنائية ستعاقب كوشيب بـ”300″ عام سجن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: توقّع نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود إدانة كوشيب بالسجن ثلاثمائة عام متتالية في الجرائم الموجّهة له من قبل محكمة الجنايات الدولية. وقال محمود في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة السودانية اليوم”الثلاثاء”، إنّ توقّعات إدانة كوشيب واردة بنسبة كبيرة، وأنّ العقوبة قد تصل في الجرائم الثلاثة إلى ثلاثمائة عام متتالية، جريمة الإبادة الجماعية 100 عام وكذلك الجرائم ضد الانسانية 100 عام، وجرائم الحرب أيضاً 100 عام بصورة متتالية تبدأ المائة الأولى ومن ثم الثانية والثالثة.

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