هجوم كاسح على ناشطة اسفيرية وصفت (حمدوك) بـ (المرفعين)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شن عدد من نشطاء الإعلام البديل هجوما كاسحا على شادية عمر بسبب النقد الذي وجهته إلى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني. لكن اسفيرين احدثوا ردود الأفعال حيث كتبوا : عندما تصف الرويبضة بذيئة اللسان المدعوه شادية عمر (حمدوك) بالمرفعين وانه غير جدير بمنصب رئيس الوزراء، أولا يجب أن تعرف أنه إذا اختلفنا مع حمدوك أو اتفقنا، فهو جاء إلى منصب رئيس الوزراء باستفتاء الشعب السوداني وقبل المنصب ولم يأت إليه متسلقا أو ومندسا أو جاء إليه باحثا عن كرسي سلطة،وتواصل الهجوم إذ كتبوا ثانيا لو دا اسلوبك في الكلام ودي الفاظك فتأكدي تمامآ بأن الشعب السوداني ماحيتشرف برويبضه زيك تمثلوا عشان كدا أنا شايف تبطلي الاساءات وتحترمي نفسك على الأقل،وشوفي ليك شغله تنفعك في دنيتك واخرتك بدل تسيئ في الناس وتملي ميزانك سيئات على الفاضي.