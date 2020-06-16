الطيران المدني: مطار الخرطوم مهيأ لإستقبال العالقين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اكدت سلطة الطيران المدني أن مطار الخرطوم الدولي مهيأ كآليه تنفيذية بمستوى مناسب جدا لاستقبال العالقين من حيث الترتيبات الاجرائيه المتبعه فى حالات الوبائيات والفرق العاملة لتنفيذ تلك الاجراءات الصحية والهجرية ومختلف الوحدات العاملة فى المطار وذات العلاقة.

وقال عماد الحاج مساعد المدير العام للشئون الفنية للطيران المدني في تصريح لـ(سونا) أنهم في انتظار قرارات اللجنه العليا للطوارئ الصحيه بعد اكتمال الترتيبات التى تخص جهات اخرى .

وأوضح أن سلطة الطيران المدني لم تغلق الاجواء اطلاقاً خلال جائحة كورونا، انما كان هنالك اغلاق جزئى للمطارات السودانية وذلك لغرض تطبيق الاستثناءات الواردة فى منشور منظمة الطيران المدنى الدوليه للسماح بحركة جزئية بين الدول والمطارات للضرورات الانسانية القصوى ونقل البضائع.

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