(١) ما الذي يجري . ولماذا..؟؟.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عثمان..

ونحدثك..

وليس رأيا.. فالشهادات على قفا من يشيل..

شهادات علي..

لماذا نحن ساقطون على أسناننا..

ومهاتير.. يسمونه صانع ماليزيا..

ومهاتير.. (صانع) لأنه استطاع اقناع الأحزاب الألف هناك.. والجنسيات الألف. المقتتلة.. بالتفاهم..

والسحر الذي قدمه لهم هناك.. هو الشيئ الوحيد المفروض في السودان

ومهاتير نجح. لأنه جعل الجميع يفهم أن كل شيئ قابل. (للهبش) عدا الإسلام..

ونجح لأنه جعل كل جهة. تفهم أن مصلحتها.. هي في وجود الإسلام..

بينما الأمر هذا لا ينجح عندنا . لأن الهدف الأول عند قحت. هو هدم الإسلام… وهدم الماعون. الذي هو السودان..

عثمان..

تقول ان بعض الشيوعيين مسلمون..

وتمييز ملامح المجتمع. ياعثمان. مثله تمييز ملامح الناس..

وهاك..

وأنت سمعت يقينا بحكاية ست (الإنداية) أيام الإنجليز.. وقالوا. المرأة هناك اعتادت أن يزورها خواجة. يكرع عندها الويسكي القادم من لندن..

ويوما.. الخواجة يرفض هذا.. ويطلب العرقي..

والمرأة .. المندهشة.. تصب له كأسا من عرقي بلح الشمالية..

والمرأة تنظر إلى الخواجة. وهو يكرع الكأس.. ويصرر وجهه وحنجرته تكاد تختفي في رأس عنقه. وهو يبلع جرعات العرقي..الذي كان يستطيع أن يدير القندران..

والمرأة تفيق من دهشتها. وتطلق زغرودة مصلصلة.

قالت..

الخواجة أسلم..

عثمان..

فهم الشيوعيين للإسلام. الذي يجعلك تقول ان هناك شيوعيين مسلمون. هو شيئ مثل فهم المرأة هذه للإسلام.

الإسلام عندهم. فولكلور شعبي. مثله. مثل الشلوخ والعمة والسفه. وعلي الطلاااق..

وقبل أن نلملم. ملامح الأفراد. وهي أكثر من الحصى. يعجبنا أن الناس الآن بدأت تنتبه لهذا

تنتبه للملامح العجيبة. التي تمنع شفاء الغرغرينا. السودانية.. وتنتبه إلى أن المؤامرة تقطع الحبل الوحيد الذي يجمع الناس. وهو الإسلام.

وأمس. أحدهم يحصي ٨٥ حركة مسلحة في السودان.

ونورد بعض الاحصاء هذا.

لكن احصاء آخر يورد ١٠٨ حزب في السودان

وفي جوف كل حزب ١٠٠ جهة مقتتلة وآخرها الشيوعي..

ولا نقول (كلام ساكت) الجملة السودانية التي تدهش الاخوة العرب. لأنها تجمع بين الكلام والسكوت..

والاسبوع الماضي نحكي مشاجرة الخطيب وصديق يوسف..

وأول الاسبوع هذا لا تكاد تجد خبرا. إلا وهو لطمة أو رفسة. أو عضة من هذه المشاجرة..

وصديق يوسف يستقيل من لجنة التمكين لأنه يجد أن الخطيب يرسل عقاربه تحت (فيس) هذه اللجنة لتلدغ صديق.

ووزير المالية. ووزير الصحة. بينهم معركة الكلاب.. حول أموال الكورونا.

والاسبوع الماضي نحكي عشرين معركة بين عشرين وزير ومسؤول في قحت

وجهه تلتفت إلى عودة ظهور قوش. لتستخدم العودة هذه طوبة في الحرب وتتساءل عن

الأيام العشرين التي قضاها الخطيب في سجن قوش. ليخرج في فجر يوم الاعتصام.

وكيف خرج. ولماذا..؟؟

وجهه تطلق الآن تسجيلا مخيفا ينسب إلى قوش يقول فيه للشيوعيين ان الأمر يقترب.. وان عليهم ان. (يشوفوا ليهم بلد)

وجهه تتجارى الآن تبحث عن صناعة تخريب بأي شكل في مسيرة ال٣٠ من يونيو

وتقول إن مسيرة الاربعاء ظلت سلمية حتي نجحوا في أن يدسو بين المتظاهرين بنات منقبات يرمين الحجارة على الشرطة

بعدها بدأت الشرطة الضرب.

عثمان..

دمامل السودان .. الخمس وثمانين التي هي الحركات المسلحة نحصي بعضها.. وأمسك

حركة تحرير السودان

تحرير جناح عبدالواحد

جناح مناوي.

جار النبي.

عبد الله يحي..

أحمد عبد الشافع.

آدم بخيت.

محمد حسين .

أحمد جبريل.

آدم شوقار.

كاربينو.

جاموس.

صالح إسحق

أيمن إبراهيم

الخلاص.

محمد أدهم..

طرادة..

محمد إسماعيل.

تحرير علي مختار

تحرير عبد الرحمن موسى

القاسم إمام.

كوما

جانو إبراهيم

بولاد

تيراب.

يحيى حسين

عثمان نهار

عثمان بشري.

آدم إدريس.

عبد الباقي بشير

آدم جهاز

عبد الباقي بشير

عبد الرسول إبراهيم

حسين حماد

عبد الرحمن كشو

هشام نورين

أحمد حامد

محمد ناصر.

حواء آدم (أم الجيش)

محمد سلام

إبراهيم الزبيدي

أبو السرة

العدل والمساواة

جبريل عبد الكريم

علي عدلي

حربة

عرب أبوريسة

بحر إدريس

هرون عبد الحميد

علي شريف

علي أبكر

حسن عبد الله

زكريا الوش

عبد الرحمن بنات

تجاني سيسي

منصور أرباب

أبوقرجة

عبد العزيز بنموشة

تحالف كاودا

الجبهة الثورية

وعشرون أو خمسة وعشرون أخرى

ثم الإمارات وقحت

عثمان..

قلت السودان مصاب بي شنوو؟؟

ما الذي يجري. ولماذا. هذه نقطة من البحر…

….هل عرفت لماذا أبعدوا الإسلام..؟؟

….يبقى. ان مسيرة ٣٠ يونيو. قائمة

ويبقى ان الاسلاميين يشترك منهم من أحب. أفرادا وليس تنظيما حزبيا…