شرق النيل تنفي مشكلة الغاز وتخصص رقما للابلاغ عن التجاوزات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى تجمع لجان احياء الحاج يوسف وشرق النيل وجود مشكلة أو شح في غاز الطبخ ٫ وقال في بيان حصلت عليه (السوداني) إن التوزيع اليومي لغاز الطبخ في المحلية منساب بلا مشاكل.

و أعلنّت لجان المقاومة عن نشر تقارير يومية لكميات الغاز المنسابة للمحلية.

واشار تجمع شرق النيل لقيام شركة النيل بتوزيع اسطواناتها بشكل يومي على مراكز التوزيع الخاصة بها طيلة ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة، وتتراوح عدد الاسطوانات التي توزع على كل مركز ما بين 40 إلى 50 اسطوانة يوميا بسعر 200جنيه فقط ، وأكد البيان أن عملية الرقابة على التوزيع هي مسؤولية شعبية في المقام الأول، وحدد تجمع لجان أحياء الحاج يوسف وشرق النيل أرقام هواتف لتلقي البلاغات حال إكتشاف المواطنين لأي تجاوز في سعر اسطوانة الغاز أو طريقة توزيعه وهي:

0923153030

0917622266

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