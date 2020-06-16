كوشيب في لاهاي .. ما الذى ستكشفه الأيام؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

توجهت انظار آلاف المهتمين من مختلف بقاع الأرض وخاصة السودانيين الى لاهاى حيث انعقدت أولى جلسات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتهم بارتكاب جرائم حرب فى دارفور السيد على كوشيب الذى سلم نفسه (أو تم تسليمه ) فى افريقيا الوسطى الاسبوع الماضى وتم نقله الى لاهاى لمحاكمته باعتباره احد المطلوبين فى قائمة طويلة تضم قيادات سياسية وعسكرية بارزة فى العهد البائد ، وهناك حديث عن ارتباط رئيس مجلس السيادة و نائبه بالقضية وستكشف الأيام القادمة حقيقة هذا الأمر والله تعالى العالم بمآلات الامور.

تم نقل الجلسة عبر عدد من الفضائيات فى بث مباشر من لاهاى وانتظر الناس ان يستمعوا الى الكثير المثير لكن طبيعة جلسات المحاكم دائما ماتكون فى جلستها الأولى مختصرة على تلاوة صحيفة الاتهام بشكل اساسى ، وقد يعلق المتهم على ماذكر وربما لن يقول شيئا .

انعقدت الجلسة فى مقر المحكمة بلاهاي برئاسة القاضي المنفرد روزارريو سلفاتور آيتاليا وتم توجيه تهم تتعلق بالقتل والنهب وسلب ممتلكات وتدمير واغتصاب وتهجير مواطنين بالتنسيق مع اشخاص بدارفور. وتضمن أمر القبض على كوشيب خمسين تهمة تشمل 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الانسانية (القتل والسجن والنقل القسري للسكان والحرمان الشديد من الحرية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب وارتكاب أفعال لا إنسانية بما يسبب معاناة بدنية شديدة وأذى خطير).

كما قامت المحكمة بتوجيه 28 تهمة تتعلق بجرائم حرب (القتل والاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية والاعتداء علي الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة التي تحط بالكرامة ضد السكان المدنيين والنهب والاغتصاب وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها.

من جانبه أنكر علي كوشيب كل التهم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية. وقال في المحكمة بحسب صحيفة السوداني إن كل ما قيل في المحكمة والتهم التي أعلنت، لا يعرف عنها أي شيء، ولا تعنيه، مشيراً إلى أنه وصل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلباً للعدالة.

وسوف تتكشف المرحلة القادمة بعض الحقائق ويتضح للناس بعض الغموض الذى يحيط بهذا الملف وتظهر حقائق قد تترتب عليها بعض التطورات التى ربما تؤثر على مجمل الوضع فى البلد ، وسننتظر التحريات والتحقيق الذى تجريه المحكمة لنعرف ماذا ستكشفه الأيام .