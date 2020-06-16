عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

المحكمة الجنائية: فصل قضية “كوشيب” عن ” أحمد هارون” لضمان سرعة المحاكمة

الهندي : إخفاق الانتقالية في الوضع الاقتصادي يدعو المواطنيين للخروج عليها

الصحة بالنيل الازرق تثمن الادوار المتعاظمة لجمعية رعاية مرضي الكلي

عمر الدقير : لابد من وقفة شجاعة وصادقة للمراجعة والتصحيح

الجريدة

وفد مشترك بين السيادي والوزراء لزيارة غرب كردفان الخميس المقبل

النائب العام يسلم السلطة القضائية ملف الاتهام الخاص بـ30 يونيو

برئاسة مانيس : اللجنة العليا لمكافحة تهريب الذهب تتفقد مطار الخرطوم

صالح محمود : الجنائية ستعاقب كوشيب بـ300 عام سجن

ولاية الخرطوم تبدأ وضع خطة لمجابهة مرحلة كورونا

كتلة النقابات المستقلة : الانتخابات تواجهها تحديات

الآلاف يحتجون بكسلا على حكم قضائي في مواجهة الأمين داؤود

إيقاف الصرف النقدي للمعاشيين عبر المنافذ والمكاتب بولاية الخرطوم

كتلة النقابات المستقلة : الانتخابات تواجهها تحديات

أخبار اليوم

ترتيبات بين الصحة والتربية والتعليم لإقامة امتحانات شهادة الاساس

انطلاق الجلسة الأولى في محاكمة السوداني علي كوشيب بمحكمة الجنايات الدولية

توجيه أكثر من 50 تهمة لـ”كوشيب”

البرهان يلتقي ولاة الولايات و يثمن دورهم

الوطن

شاب سوداني يكتشف (3) ثغرات أمنية في موقع وزارة الدفاع الأمريكية

الدقير:نحتاج وقفة شجاعة وصادقة للتصحيح

ترتيبات لإقامة امتحانات شهادة الأساس بالخرطوم

النائب العام يسلم القضاء ملف اتهام (40) شخص بانقلاب (30) يونيو

الارصاد تحذر من معدلات أمطار عالية هذا العام

الحكومة تتوعد مهربي الذهب ولجنة المكافحة تزور مطار الخرطوم

السوداني

وزير الري السوداني: مفاوضات سد النهضة حققت اتفاقاً أكثر من 95% في “الجوانب الفنية”

صيادلة السودان: سبب أزمة الدواء عدم إلتزام الحكومة بتوفير النقد الأجنبي.

احتجاجات في كسلا على حكم قضائي بتهمة التسلل في مواجهة الأمين داؤود

حميدتي : سنمنع حدوث أي صدامات

النيل الدولية

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محاكمةكوشيب امام الجنائية الدولية في جرائمه بدارفور تنطلق من لاهاي

كوشيب يطلب من قاضي الجنائية الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا دارفور

اعتراض كوشيب أمام المحكمة الجنائية على مناداته بلقبه

التوافق على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

الطيران المدني: مطار الخرطوم مهيأ لإستقبال العالقين

السوداني الدولية

عصابات الجنوبيين وأوكار الخمور تهدد أمن سكان مدينة الصحافيين بشرق النيل

لأول مرة بالسودان اسر المغتربين يستلمون أموالهم بالعملة الحرة داخل الجهاز المصرفي

رئيس نقابة الاطباء الشرعية:سيرفع الحظر تدريجيا اعتبارا من الجمعة

احداث مؤسفة صاحبت تسلم مذكرة الامين داؤد بكسلا

اليوم التالي

الأسواق تشهد تضخماً غير مسبوق مواطنون يشتكون.. والتجار لا يأبهون

اجتماع حاسم بين اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة لتحديد مصير الموسم الرياضي

تاور يعلن عن بداية إجلاء العالقين بعد إسبوع

لم يجد صاحب (المنبر) غير الأسافير منبراً يطالب من خلاله بتحقيق الحرية والعدالة.

هيثم مصطفى يعلن تعافيه من “الكورونا” ويوجه رسالة مؤثرة

آخر لحظة

النيابة تسلم السلطة القضائية ملفات خاصة بالبشير وقيادات بحكومة الانقاذ

حالات الكورونا تجاوزات 7 الف اصابة منها 5 الف في الخرطوم

ترتيبات بين وزراتا الصحة والتربية توطئة لتحديد موعد امتحانات الأساس

اللجنة العليا لمكافحة تهريب الذهب تتفقد مطار الخرطوم

صحيفة القوات المسلحة

رئيس مجلس السيادة يلتقي ولاة الولايات و يثمن دورهم

مفاوضات الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركات تحرز تقدما كبيرا

استمرار الترتيبات لإقامة امتحانات شهادة الاساس بالخرطوم

والي جنوب دارفور يؤكد الجاهزية لجمع السلاح من معسكر كلمة

صوت الأمة

الأمة القومي يدعو إلى ضرورة الرفع التدريجي للحظر

بدء أولى جلسات محاكمة كوشيب بلاهاي

محاميي دارفور تبرئ الدعم السريع من فض الاعتصام

وكالة السودان للأنباء “سونا”

البرهان يلتقي ولاة الولايات و يثمن دورهم

مواصلة مفاوضات الترتيبات الأمنية بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح

السلطة القضائية تتسلم من النيابة العامة خمسة من الدعاوي الجنائية.

ورشة تدريبيّة حول معايير وإجراءات السلامة للمتطوّعين لاستقبال العالقين

كوفيد-19: (215) اصابة جديدة و(9) وفيات وتعافي(110)

الجامعة الإسلامية توقع عقد المرحلة الأولى لمشروعات التحول الرقمي

الطيران المدني: مطار الخرطوم مهيأ لإستقبال العالقين

وزير الري: التوافق على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

استمرار الترتيبات لاقامة امتحانات شهادة الاساس

ايقاف الصرف النقدي للمعاشيين عبر المنافذ والمكاتب بولاية الخرطوم

الدقير : لابد من وقفة شجاعة وصادقة للمراجعة والتصحيح

النائب العام يسلم القضائية ملف الاتهام الخاص بانقلاب يونيو ١٩٨٩

القرآن وتأصيل العلوم بالجزيرة تعتزم تطبيق تقنية الإتصال المباشر

محاكمة كوشيب امام الجنائية الدولية في جرائمه بدارفور تنطلق من لاهاي

اعتراض كوشيب أمام المحكمة الجنائية على مناداته بلقبه

الجنائية:فصل قضية كوشيب عن هرون لضمان سرعة المحاكمة

والي جنوب دارفور يؤكد الجاهزية لجمع السلاح من معسكر كلمة