شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن مستشار والي ولاية غرب كردفان محمد خريسي عن زيارة مرتقبة لوفد اتحادي مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء للولاية الخميس المقبل بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ، وأكد مستشار والي الولاية في تصريح لـ(الجريدة) ان الوفد المشترك سيقف على مجمل الاوضاع والقضايا الخدمية بالولاية، بجانب زيارة محلية لقاوة التي شهدت احداث مؤسفة مطلع الاسبوع الماضي، وكشف عن ان الوفد سيشرف توقيع وثيقة التعايش السلمي بمحلية لقاوة ومناقشة فتح المسارات بين المزارعين والعرب الرحل في فصل الخريف المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بقيادة الفريق اول ركن كباشي..وفد مشترك بين السيادي والوزراء لزيارة غرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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