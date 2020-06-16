يترقبها الشارع: السلطات تتخذ قرارات هامة حول الحظر الصحي

كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية د. صديق تاور عن رفع مصفوفة توصيات لمجلس الأمن والدفاع بشأن قرار الحظر الصحي المفروض على البلد بسبب جائحة “كورونا”.

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وقال تاور في تصريح خاص بحسب صحيفة أول النهار عقب إجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية مساء الاثنين إن قرار الحظر يصدر وفقا للموجهات السياسية والامنية والاقتصادية والصحية، وأشار الى أن التوصيات تمت إحالتها بشكل رسمي إلى مجلس الأمن والدفاع ليقرر فك الحظر او تمديده. حسب التوقيت المحدد سابقا باسبوعين تنتهي في الثامن عشر من يونيو الحالي.

وفي ذات السياق علمت مصادر أن وزير الصحة طالب في الإجتماع بتمديد الحظر عقب انتهاء الزمن المحدد.

وأصدرت السلطات قرارات بفرض حظر التجوال قبل رمضان وتم تمديده لفترات بسبب الظروف الصعبة عقب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ويترقب الشعب السوداني إجراءات بشأن قرارات مهمة تتعلق بفك الحظر وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)