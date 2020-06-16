العالقون في مصر يسيرون رحلة سيرا على الأقدام نحو البلاد

التاريخ: 16-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفذ العالقون في مصر تهديدهَم السير باقدامهم نحو معبر ارقين الحدودي للدخول إلى البلاد. Advertisements وتحصلت مصادر على صور تظهر بعض العالقين متوجهين نحو ارقين من مدينة أسوان المصرية. وكان العالقون أعلنوا بحسب صحيفة الوطن، عزمهم العودة إلى البلاد مشيا على الأقدام بعد ما وصفوه تماطلا حكوميا في إعادتهم.

ويعيش العالقون في مصر بسبب كورونا وإغلاق البلاد وضعا مأساويا حيث نفذت أموالهم وتم طردهم من سكنهم .

وقال مسؤول بالسفارة ان هذا الأمر أدى إلى محاولات انتحار وسط العالقين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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