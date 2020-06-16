وزير سابق يطالب بتحقيق حول أوجه صرف مخصصات كورونا

التاريخ: 16-يونيو-2020
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طالب وزير الدولة الأسبق بالمالية عز الدين ابراهيم بتكوين لجنة للتحقيق حول ما أثير عن تصرف وزير المالية فى تخصيص بعض أوجه صرف منح كورونا فى بنود أخرى.
وقال إبراهيم بحسب صحيفة السوداني، إن هناك تقليدا راسخا في المالية سابقا يتيح احيانا تحويل بنود صرف في المالية لبنود أخرى وأضاف كانت أكثر ماتكون في الولايات ،مشيرا إلى أن قانون الإجراءات المالية والمحاسبية يحدد كيفية تنقل البنود بوجود صلاحيات َلوزير المالية ومجلس الوزارء والمجلس التشريعى في كيفية عمل تنقلات مابين البنود فى الميزانية.
ولفت إلى أن منح كورونا تمثل تبرعات من الخارج ومن المواطنين لمقابلة جائحة كورونا و تخصيصها فى بنود أخرى يؤدى لفقدان المصداقية في المالية من المتبرعين ويهدد بعدم التبرع مستقبلا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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