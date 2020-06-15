مساع لاستثناء قطاع الذهب من الإغلاق

الخليج 365 : كشفت اللجنة التسيرية لشعبة مصدري الذهب عن مساع مع شرطة تأمين المعادن لتقديم توصية للجنة العليا للطوارئ الصحية باستثناء عمارة الذهب من الإغلاق مع الالتزام بتطبيق كافة الضوابط الصحية

وقال أمين اللجنة عبد المولى القدال ل (السوداني) أن هناك ترتيبات مع شرطة المعادن لاستثناء قطاع الذهب وفتح عمارة الذهب في الخرطوم للأهمية الاقتصادية للمعدن اسوة باستئناف أعمال القطاع المصرفي.

وأكد استعداد اللجنة لانفاذ كافة الضوابط الصحية التي تقررها اللجنة العليا للطوارئ لحماية التجار والمواطنين وكافة المتعاملين.

وأشار القدال لانعقاد اجتماع مؤخرا ما بين اللجنة و شرطة تأمين المعادن لاستثناء القطاع لتضرر الآلاف من العاملين فيه من التوقف ما ادى لتسرب الذهب لمناطق أخرى. المادة السابقة ترباس والحلنقي على موعد مع حدث تأريخي

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