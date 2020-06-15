إيقاف الصرف النقدي للمعاشيين بولاية الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وقف الصرف النقدي للمعاشيين عبر المنافذ والمكاتب بولاية الخرطوم، وذلك في إطار التحوطات التي قام بها الصندوق لمجابهة جائحة كورونا.

وأشارت الأستاذة رجاء أنيس برسوم المدير العام للصندوق في تصريح لـ(سونا) الي شراكة مع بعض بنوك (الأسرة، البلد والمزارع)، مبينة أن الصرف عبر بطاقة الصراف الآلي هو المناص الوحيد لصرف المعاش .

وأضافت رجاء انه سيتم الإعلان عن موعد تسليم البطاقات للمعاشيين بهذه المنافذ قبل موعد صرف معاش شهر يونيو ٢٠٢٠، وناشدت المعاشيين الذين يصرفون عبر المنافذ والمكاتب بولاية الخرطوم، بضرورة التوجه نحو تلك المنافذ حين الإعلان عنها، مع إبراز الرقم الوطني وتوفير معلومات عن أرقام هواتف يمكن التواصل عبرها ومكان السكن.