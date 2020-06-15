الكهرباء تعيق الري بالرهد الزراعي

الخليج 365 : كشف المزارع بالرهد الزراعي القسم الاول علي حويري عن توقف طلمبات الري بالمشروع وعمل اثنتين فقط ، مؤكدا وجود مشكلة تواجه الري بالمشروع بسبب عدم سداد ادارة المشروع رسوم الكهرباء لتشغيل الطلمبات

وقال ل (السوداني) إن غياب جسم يمثل المزارعين بعد حل مجلس تنظيمات المنتجين أثر بشكل كبير على المزارعين حيث كان يقوم بالترتيب للعروة الصيفيةو حل مشاكل المزارعين ، كاشفا عن خلافات بقوى الحرية والتغيير في تكوين لجنة تسييرية بالمشروع دون علم المزارعين.

وأشار حويري لتأخر التحضير رغم بدء الموسم الزراعي وكان من المفترض أن يتم في هذا التوقيت الانتهاء من زراعة الفول السوداني و 60% من محصول القطن .

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