تراجع إنتاج المطاحن يجدد ازمة الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد بعض موردي الدقيق وأصحاب مخابز بالخرطوم ( السوداني) استمرار مشكلة نقص الدقيق مما اثر سلبا على انتاج المخابز .

وقال المورد وصاحب مخابز آدم الدومة ل( السوداني) إن هنالك نقصا حادا في حصص الدقيق بعد تسلم المحليات مهام توزيعه. وطالب الدومة الجهات المختصة بزيادة حصص دقيق المخابز ٫ وحذر من ان يؤدي استمرار المشكلة لاغلاق المخابز.

ولفت لاستلامه (50) جوالا فقط من الدقيق من مختلف الشركات لا تكفي ليومين .

وأشار صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لحدوث تراجع كبير من انتاج شركات الدقيق لانعدام القمح المستورد ، مبينا توقف شركة ويتا أما سيقا فتوزع للمخابز الآلية بينما يوزع دقيق سين للوكلاء مع توقف التوزيع المباشر للمخابز مما أثر على عدد كبير من المخابز وأوجد أزمة اخرى ٫ منوها إلى أن المحليات لا تفهم في عمل توزيع الدقيق والكيفية.

وتوقع دارقيل تفاقم أزمة الخبز بعد رفع الحظر ومباشرة المطاعم والاسواق العمل.

وارجع مشكلة الدقيق لتراجع انتاج الشركات وسوء التوزيع للمخابز .