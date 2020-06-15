أشقاء عبدالرحيم الحويطي يفضحون ما يحاول ابن سلمان ترويجه بالصوت والصورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن أشقاء عبد الرحيم الحويطي، المواطن السعودي الذي قُتل غدراً على يد قوات الأمن السعودي قبل عدة أشهر، رفضهم للدية مقابل دم شقيقهم، فاضحين أكاذيب نظام ولي العهد محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني بشأن قبولهم لدية أخيه المغدور.

وقال شادلي أبو طقيقة، شقيق عبد الرحيم، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، إن ما يشاع من أن أشقاء عبدالرحيم الحويطي رحمه الله قد دُفع لهم مبلغ سبعة ملايين ريال، فهذا لا أساس له من الصحة.

وأضاف الحويطي: “نحن لم ولن نقبل تعويض حتى في أملاكنا بيوتنا مزارعنا أراضينا، فكيف يمكن أن نقبل مالاً في دم أخونا الذي قتل صابراً محتسباً في بيته”.وأضاف في تغريدة أخرى: “من قبضوا مبالغ مالية بعد مقتل #عبدالرحيم_الحويطي رحمه الله معروفون لدى جميع الحويطات وبالصوت والصورة”.الجدير ذكره، أن عبد الرحيم الحويطي دفع حياته ثمنًا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل مشروع ولي العهد، وصدقت نبوءته التي سجلها في أحد مقاطع الفيديو إذ قال “أنا لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقون في بيتي سلاحًا -كما يجري في مصر- ويتهمونني بالإرهاب”.