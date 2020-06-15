إيران تكشف مفاجأة في تقرير “قصف أرامكو” وتوجه نصيحة هامة إلى السعودیة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقِ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، على التقریر الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش حول ملف أرامكو والمزاعم الواردة في التقرير ضد إيران.

وقال موسوي، في مؤتمر صحفي: “نعتبر هذا التقرير ومزاعمه لا أساس لها ونعتقد أنه يستند إلى ضغوط مارستها الولايات المتحدة والنظام السعودي. لا یوجد دلیل أو وثيقة تدعم الادعاءات، وقد أعدوا تقريرا یعتمد علی مجموعة من المعلومات والضغوط المفروضة. ننصح السعودية بالكف عن الأوهام”، حسب وكالة “إسنا” الإيرانية.

وأضاف: “من المؤسف أن الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة تقدم تقريرا لا أساس له ويتعرضان لضغوط من قبل بعض الدول ویؤیدان ویقدمان تقارير لا أساس لها، وأن عليهم الالتفات إلى أن المنظمات الدولية باتت رهينة لدى الولايات المتحدة لأعوام”.