الحرس الثوري الإيراني يكشف عن “صواريخ دقيقة تقلب المعادلة رأسا على عقب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الحرس الثوري الإيراني أن “العلماء الإيرانيين الشباب والمتخصصين عملوا بإخلاص وحازوا خلال مدة قصيرة على تقنية الصواريخ ذات الاستهداف النقطي”.

وقال قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، إن “الروح الجهادية بمثابة العنصر الرئيسي في تحقيق التقدم والاكتفاء الذاتي في قطاع صناعة الصواريخ بالبلاد”، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وأضاف: “لقد عمل علماؤنا الشباب والمتخصصون بإخلاص وحازوا، خلال أمد قصير، على تقنية الصواريخ ذات الاستهداف النقطي”، مشيرا إلى خصائص تطور قطاع الصناعات الدفاعية.

وخاطب قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بقية الله: قائلا”:إن “الجمع بين أقسام التخصصات في قطاع الصناعات الدفاعية ساهم في تحقيق إنجازات كبيرة وتستطيعون إزالة العقبات وكسر القيود المفروضة على التقدم والتنمية من خلال الانخراط في مختلف القطاعات التخصصية ذات الصلة”. المادة السابقة مجلس حقوق الإنسان سيناقش عنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية المقالة القادمة إيران تكشف مفاجأة في تقرير “قصف أرامكو” وتوجه نصيحة هامة إلى السعودیة

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