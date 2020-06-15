“سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات”… كلمات إسرائيلية تشعل غضبا عربيا واسعا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار الأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين، ضجة وغضبا على مواقع التواصل العربية، بتغريدات تطرق فيها لانتقاص قدرات الأردن العسكرية.

وقال الإعلامي الإسرائيلي عبر حسابه بتويتر إن “مسؤولي ملك الأردن وأتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة أول ابتدائي يهدد طالباً آخر بأخيه الكبير غير الموجود أساسا ببساطة”.

وتابع “لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون”

ووجه رسالة مٌباشرة لملك الأردن قائلا “يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل”.

وتأتي تغريدات كوهين في أجواء متوترة بسبب إعلان إسرائيل نيتها ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض سيادتها عليها.

وكان رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، يحيى السعود، قال إن على بلاده أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة إسرائيل عسكريا، ردا على مخطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية.

ومن المفترض أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في 1 يوليو/تموز المقبل، استراتيجيتها لتطبيق خطة “صفقة القرن”، التي تشمل ضم غور الأردن، ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.