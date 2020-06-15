البرلمان العراقي يطالب الحكومة لإيجاد حل نهائي لـ”الاعتداءات التركية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا البرلمان العراقي، الحكومة لإيجاد “حل نهائي للاعتداءات التركية”

وحسب “العربية” قال البرلمان العراقي، إن “الاعتداءات التركية تهديد سافر للمدنيين”.

كان العراق قد استنكر اختراق طائرات تركية لأجوائه مساء أمس الأحد، مطالبًا بإيقاف ما وصفها بـ”الانتهاكات “الصارخة لسيادة العراق”.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان اليوم الاثنين، “نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل أمس الأحد 14 يونيو/ حزيران 2020 مِن خلال 18 طائرة تركية متجهة باتجاه (سنجار ومخمور والكويروأربيل) وصولا إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم مِن الحدود التركية داخل الأجواء العراقية واستهدف مخيما للاجئين قرب مخمور وسنجار”.

وتابعت أن الطائرات التركية عاودت الاقتراب مرة أخرى من الحدود العراقية حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، مضيفًا “هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية”.

كما طالبت قيادة العمليات المشتركة العراقية بـ”إيقاف تلك الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين”، ووجهت “بعدم تكرار تلك الانتهاكات”، مشددة على أن العراق “على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة”.