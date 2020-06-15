أبو الجوخ ينفي إيقاف امداد الشاحنات بالجازولين

التاريخ: 15-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفى رئيس لجنة توزيع الوقود بالطاقة أيمن أبو الجوخ اليوم ( الثلاثاء ) توقف امداد العربات الكبيرة (الشاحنات) بالجازولين بل يتم تسليمها بإيصالات حسب الشحنة والرحلة. وذلك وفق صحيفة السوداني Advertisements واضافت وكيلة محطة اويل ليبيا بالخرطوم ” جنوب” فتحية محمد أن الغرض من التصديق من غرفة النقل هو ضبط الوقود الذي يتم استلامه من قبل اصحاب الشاحنات من محطات الوقود واوضحت فتحية أن العمل بالتصاديق طبق منذ ما قبل العيد الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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