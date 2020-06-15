حميدتي : سنمنع حدوث أي صدامات

التاريخ: 15-يونيو-2020
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أكد نائب أول رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول ركن محمد حمدان “حميدتي” مسؤولية الدولة تجاه حماية المدنيين، ومنع حدوث أي صدامات.
والتقى حميدتي بالقصر الرئاسي، اليوم، رئيس بعثة “يوناميد” في دارفور جيريمايا مامابولو وقال الفريق أول “حميدتي” في تغريدة له على “تويتر” وفق صحيفة السوداني انه بحث جيريمايا أحداث معسكر “كلمة” للنازحين التي وقعت الأسبوع الماضي- والتي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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