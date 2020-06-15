اكتشاف مقبرة جماعية لطلاب معسكر العيلفون

التاريخ: 15-يونيو-2020
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كشف النائب العام تاج السر الحبر عن العثور على مقبرة جماعية شرق العاصمة الخرطوم، يتردد أنها تضم رفات طلاب قتلوا عام 1998 بعدما حاولوا الفرار من معسكر العيلفون التدريبي أثناء خدمتهم العسكرية.
وقال النائب العام اليوم ” الأثنين” وفق صحيفة المجهر إن تحقيقا بدأ في الأمر، مضيفا أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المعزول عمر البشير قد فروا.
وأبلغ مصدر في فريق المحققين “رويترز” بأنه تم العثور على عشرات الجثث في موقع شرقي العاصمة.
وقال النائب العام إن المجندين قتلوا بالرصاص أثناء فرارهم من معسكر العيلفون خشية إرسالهم إلى جنوب السودان مبينا أن الطلبة كانوا كذلك يشعرون بالغضب لعدم السماح لهم بقضاء أحد الأعياد مع أسرهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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