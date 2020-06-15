ترباس والحلنقي على موعد مع حدث تأريخي

يدشن الفنان كمال ترباس مع مجموعة فنانين يوم بعد غد الأربعاء أضخم عمل غنائي عن السلام باسم (بشائر خير)، صاغ كلماته الشاعر الكبير إسحق الحلنقي ولحنه الفنان الطيب التقلاوي، وقال الفنان كمال ترباس بحسب صحيفة اخر لحظة أن المرحلة القادمة هي مرحلة السلام وعلى جميع المبدعين أن يكونوا حضورا بإبداعهم في هذه المرحلة، مضيفا أن التوقيع على الإتفاق النهائي للسلام خلال اليومين القادمين هو حدث تأريخي يستحق أن يوثق له عبر كل أشكال التوثيق، بما فيها الفنون، وتمنى ترباس أن يعم السلام كل أرجاء البلاد وتتحقق شعارات الثورة حرية، سلام وعدالة.

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من جانبه قال الشاعر إسحق الحلنقي أن على السودانيين العض على السلام بالنواجذ لأن به يتحقق الإستقرار والتنمية والإعمار، مضيفا أن الوطن في حاجة لكل أبنائه للعمل من أجل نهضته، كل في مجاله، مؤكدا تقديم المزيد من الأعمال الغنائية التي تعلي من قيمة السلام والمحبة في المجتمع السوداني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )