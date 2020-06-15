ندي القلعة: زواج إبنتي عرفته من الفيس

قالت الفنانة ندي القلعة إن زواج كريمتها (ود) من رجل أعمال معروف سمعت به من الفيس بوك ومواقع التواصل الإجتماعي وقالت ,tr وفق صحيفة (السوداني): (خبر الزواج سمعت بيه و من الفيس ولا صحة لتلك الأخبار المتداولة)
وتابعت : ” الشائعات التي تلاحق ابنائى ماهي الا ضريبة شهرتي ولكن هم اعتادوا علي ذلك ولا يؤثر فيهم ما يشاع عنهم” وأشارت إلى شائعة مماثلة راجت عن زواج نجلها وائل وأعربت عن املها في ان يمن الله عليهما بالسعادة قريبا، مؤكدة أن المال ليس همها الأول وإنما تتمني رجلا يخاف الله في كريمتها التي مازالت تتلقي تحصيلها الأكاديمي. وقالت ندي ان زواج ابنائها أمر لا يتضرر منه الناس ولا يستفيدوا منه شيئا ، لذلك من الأفضل أن يكون التركيز علي فنها وماتقدمه من أعمال.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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