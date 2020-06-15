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السلطة القضائية تتسلم من النيابة العامة خمسة من الدعاوي الجنائية

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 15-يونيو-2020

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السلطة القضائية تتسلم من النيابة العامة خمسة من الدعاوي الجنائية

تسلمت السلطة القضائية اليوم ممثلة في مولانا قاسم محمد الخضر قاضي المحكمة العليا إنابة عن رئيس القضاء، خمسة من الدعاوي الجنائية من النيابة العامة ممثلة في مولانا سيف اليزل محمد سري بعد أن فرغت النيابة العامة من التحقيق والتحري فيها ووضع مواد الإتهام   .

وتسلم مولانا الخضر  بحسب ( سونا ) ملف الدعوي المتعلقة بانقلاب يونيو ١٩٨٩ والمتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير واخرون وتتعلق الدعوي الثانية بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والمتهم فيها الحاج عطاالمنان ادريس.

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وتسلمت السلطة القضائية ملف الاتهام الخاص بالمتهم عثمان محمد يوسف كبر واخرين لمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه ووجهت النيابة العامة الاتهام  الى عبدالله حسن احمد البشير تحت مواد خيانة الامانة من موظف عام.

وتسلمت السلطة القضائية ملف الدعوي الجنائية الخامسة والمتهم فيها الرائد من الدعم السريع يوسف محي الدين الفكي لاتهامه بارتكاب جريمة قتل في حق المواطن حنفي عبد الشكور حنفي.

وأكد مولانا قاسم محمد الخضر ان السلطة القضائية ستبدأ فورا في اجراءات تشكيل المحاكم والبدء في ممارسة سلطاتها في اخضاع المتهمين للمحاكمات وفقا للقانون الجنائي مع تحقيق مبدأ علانية الجلسات وتهيئة قاعات تتسع الجميع وترتيب دخول الجمهور مع الوضع في الاعتبار آثار جائحة كرونا.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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