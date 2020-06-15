ترتيبات لتحديد موعد امتحانات الأساس

شرعت وزارتا الصحة والتربية والتعليم ولاية الخرطوم فى الترتيبات لاقامة امتحانات شهادة الاساس مع ضمان سلامة التلاميذ داخل مراكز الامتحانات والتي تضم (1435مركزا بمحليات الولاية) وذلك توطئة لتحديد موعد الامتحانات وفق الضوابط والموجهات الصحية اللازمة لتفادي انتشار جائحة كورونا .

وكشف مدير ادارة التدريب بوزارة الصحة الخرطوم د. محمد مامون في اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارتين وفق صحيفة اخر لحظة عن خطة لوزارة الصحة ورؤية واضحة طالبت فيها بالالتزام بالتعقيم ولبس الكمامات وتوفير احواض لغسيل الايدي وتوفير فصل او قاعة في اي مدرسة للحالات الخاصة وتوفير وسائل الحماية اللازمة مشيرا الى ضرورة توفر مركز للرعاية الصحية بالقرب من اي مركز امتحانات وتوفر كادر طبي في اي مركز بجانب تدريب الاساتذة .

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فيما اقترح مدير عام مرحلة الاساس حمزة الفحل امهال وزارته مدة اسبوعين للمراجعة للتلاميذ قبل بدء الامتحان مشيرا الى بدء برنامج حصص المراجعة عبر تلفزيون ولاية الخرطوم وقال ان الوزارة رفعت مقترحاتها لوزارة الصحة ودعت فيها الى اهمية التباعد الاجتماعي وتوفير كافة المعينات الوقائية من كمامات ومعقمات واطباء مؤكدا جاهزية اداراته بكافة المحليات وذكر ان الاولوية لصحة التلاميذ ودعا الى تضافر الجهود لانجاح عملية الامتحانات مع الحفاظ على صحة التلاميذ وضمان سلامتهم .

ومن جهتها اعلنت رئيس قسم التثقيف والاتصال بالادارة العامة لتعزيز الصحة اماني احمد عن خطة محكمة لادارتها للتثقيف والتنوير بالموجهات الصحية لتجنب الاصابة بالفايروس خلال فترة الامتحانات باستهداف التلاميذ واسرهم وصديقات المدارس اضافة للقوى العاملة بالمراكز وذلك عبر الملصقات ورسائل التوعية بالتشديد على الاجراءات الاحترازية عند مداخل المراكز ولبس الكمامة وعدم المصافحة وعدم تبادل الادوات المدرسية بين التلاميذ .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )