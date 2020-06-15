ورشة لتدريب المتطوّعين لاستقبال العالقين حول معايير السلامة

نظّمت لجنة إسناد الإعاشة والاستقبال والتواصل الخاصة بالسودانيّين العالقين بالخارج ورشةً تدريبيّةً اليوم الاثنين لمجموعةٍ من المتطوّعين بحضور عضو اللجنة العليا للطوارئ ورئيسة لجنة الإعاشة وزيرة العمل والتنمية الاجتماعيّة الأستاذة لينا الشيخ عمر بالتعاون مع منظّمة “كلّنا قيَم” .

وشارك فى الورشة التي عُقدت بمباني وزارة العمل وبحسب ( سونا) خبير السلامة الجويّة ومدير إدارة السلامة بمطار الخرطوم حسن حسين لتثقيف المتطوّعين حول معايير وإجراءات السلامة المطلوبة لاستقبال العائدين في المطار .

كما قدّمت الأستاذة سليمى إسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة تدريبًا على الإسعافات الأوليّة النفسيّة لتأهيل المتطوّعين للتعامل مع العائدين .

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واشادت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بمنظّمة “كلّنا قيم” وحيّت المتطوعين وثمّنت استجابتهم السريعة لنداء الوطن.

هذا ومن المتوقع أن يُوزّع المتطوّعون على مرافق المطار المختلفة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني لخدمة العائدين والاستجابة لاحتياجاتهم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)