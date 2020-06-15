التجمع الاتحادي .. شواخص على الحدود

سير التجمع الاتحادي بولاية القضارف قافلة دعم ومؤازرة للقوات المسلحة المرابطة بالشريط الحدودي مع إثيوبيا بمناطق بركة نورين وعد الفرسان المتاثرين من الهجوم الذي شنته المليشيات الإثيوبية المدعومة من الجيش الإثيوبي وقد كان في استقبال القافلة قائد المنطقة ومواطني بركة نورين وعد الفرسان والقيادات الاتحادية بمحلية القريشة، حيث خاطبهم معاوية علي طه عضو المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بالولاية قائلا: إن هذه القافلة واجب وطني لدعم قواتنا المسلحة والمواطنين املته علينا قيادة التجمع الاتحادي للوقوف على أحوال المتأثرين في ظل الاعتداء الآثم الذي قدمت فيه المنطقة الشهداء فداء للوطن متلاحمه مع القوات المسلحة وأطلق التجمع الاتحادي لتعمير وتنمية الشريط الحدودي مبادرة لدعم القرى التي تمثل شواخص على الحدود وتزويدها بالخدمات الضرورية والطرق لتواكب القرى الإثيوبية على الحدود.

وفد التجمع قدم العزاء لأسر الشهداء وتفقد معسكر القوات المسلحة رافعا” الروح المعنوية وشاكرا” للجنود البواسل الذين صدوا العدوان وترحم على شهداء القوات المسلحة، وقال في هذا السياق بأنهم لن يتوانوا في دعم القوات المسلحة التي تزود عن حمى الوطن وتقدم أرواحها رخيصة فداء للتراب الوطني وقطع بعدم سماحهم بانتهاك شبر من أراضي الوطن، مؤكدين ثقتهم في أسود العرين المرابطة في الحدود.

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التجمع الاتحادي وبحسب صحيفة اخر لحظة أمن على السعي الحثيث لدفع عملية ترسيم الحدود وإرجاع المشاريع الزراعية لأصحابها بأسرع وقت، وأكد أن التجمع الاتحادي سيولي هذا الملف جل اهتمامه لأهميته والعمل على دعم ملف الحدود في كل المنابر، لافتا للتعتيم الذي اضر كثيرا بالقضية، وأشار للقافلة المقدمة من التجمع الاتحادي بالولاية والتي تحتوي على 175 كرتونة من المواد الغذائية والتموينية، إضافة لكمية من الأدوية والمعينات وتم تخصيصها للقوات المسلحة في الثغور، واشاد التجمع بقيادات الاتحاديين بمحلية القريشة ولجان المقاومة بالمنطقة، متمنيا للجرحى والمتأثرين عاجل الشفاء.

حديث معاوية علي طه، عقب عليه قائد المنطقة العسكرية شاكرا لهذه القافلة التي عبرت عن اهتمام التجمع الاتحادي بقضايا الوطن، شاكرا الوفد على المبادرة القيمة، وأشار في حديثه للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتأمين الحدود خصوصا الجيوب والتداخلات التي لم تحسمها لجان الترسيم حتى الآن.

وتحدث عن أهالي المنطقة ممثل لجان المقاومة ببركة نورين مبارك أحمد النور الذي شكر التجمع الاتحادي لوقفته الكبيرة مقدما العون والسند لأهالي المنطقة، معربا عن شكرهم، وقال هذا ديدن الاتحاديين صمام آمان الوطن في كل الظروف والأحوال، مؤكدا عودة الأهالي للقرية بعد تامين القوات للمنطقة. وفي ختام الزيارة تفقد الوفد منطقة عد الفرسان وقدم دعما للمواطنين باسم التجمع الاتحادي وتحدث معاوية شاكرا المواطنين والمزارعين لنصرتهم لقواتهم المسلحة، مزكرا بمبادرة التجمع الاتحادي لتعمير هذه المناطق، متعهدا بمتابعة ملف الحدود في المركز والولاية ولن يغمض لهم جفن لحين تحقيق الأمن للمواطنين والمزارعين في الشريط الحدودي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )