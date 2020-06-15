الشمالية تطمئن علي موقف شراء القمح

عقدت اللجنة العليا لحصر وشراء القمح عبر البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي بالولاية الشمالية اجتماعا اليوم بدنقلا برئاسة مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية رئيس اللجنة المهندس عماد محمد علي، وإطمأن الاجتماع علي سير عمليات شراء القمح من المزارعين والمشاريع الاستثمارية .

كما استعرض الاجتماع موجهات ونتائج زيارة وفد اللجنة العليا الاتحادية لمتابعة استلام المحصول لصالح المخزون الاستراتيجي والذي زار الولاية خلال الأيام الماضية برئاسة منسق المشروع القومي لانتاج القمح بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية الدكتورة ست النفر ابراهيم.

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واكد مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية رئيس اللجنة العليا بالولاية الشمالية بحسب (سونا) ان جملة الكميات المستلمة حتي الان بلغت 284 الف جوال بنسبة 28% فيما بلغت نسبة الكميات المستلمة من المشاريع الاستثمارية اكثر من 67% ومشاريع الافراد 9% مناشدا المزارعين ولجان المقاومة بالمحليات ومناطق الولاية المختلفة الاسراع في تسليم القمح لفروع البنك الزراعي المنتشرة بالولاية الشمالية مشيدا بتجربة استلام حصة الولاية من الدقيق المدعوم من مطاحن الفردوس للغلال بدنقلا .

من جانبه اكد مدير البنك الزراعي قطاع الولاية الشمالية الاستاذ ابوزيد سالم هلال ان الاجتماع خرج بعدد من التوصيات والموجهات التي من شانها تسريع وتيرة العمل في استلام الكميات المنتجة من القمح لصالح المخزون الاستراتيجي، مشيرا الي انه تم الاتفاق علي استلام المحصول من القري بعد ان يتم تجميعه في نقطة واحدة ومن ثم سيتم ترحيله مباشرة لمطاحن الفردوس بدنقلا وذلك تقليلا لتكلفة الترحيل علي المزارعين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)