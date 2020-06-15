البرهان يوصي بمواصلة العمل في ازالة التمكين بالولايات

أوصى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي ولاة الولايات بضرورة مواصلة العمل في ازالة التمكين وتفكيك كل المجموعات التي تعمل خارج الاطر المعروفة بالولايات و دعا لاحكام التنسيق بين المركز والولايات .

وقال اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين والي نهر النيل المكلف ان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد اطلع لدى إجتماعه بولاة الولايات بمجلس السيادة اليوم على مجمل الأوضاع بالولايات خاصة الجوانب المتعلقة بمعاش المواطنين وقضاياهم وهمومهم الملحة .

و اضاف اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين في تصريحات صحفية عقب الإجتماع أن رئيس المجلس السيادي أوصى “بمواصلة العمل في ازالة التمكين وتفكيك كل المجموعات التي تعمل خارج الاطر المعروفة” .

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وأضاف أنهم أطلعوا رئيس المجلس السيادي الانتقالي على أنشطة الولاة بالخرطوم خلال الأيام الماضية و التي كان أبرزها اجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بحضور وزراء القطاع الاقتصادي بالإضافة الى اجتماع المجلس القومي للدفاع المدني .

و قال أن رئيس المجلس السيادي شكر خلال الإجتماع جهود رئيس مجلس الوزراء والوزراء على اهتمامهم بقضايا الولايات وانه أوصى الولاة بالاستمرار في العمل المشترك ووحدة الصف والعمل على قلب رجل واحد مشيدا بجهود الولاة وبذلهم جهود مقدرة في إدارة شئون الولايات .

وأكد الوالي بحسب ( سونا) ان البرهان أوصى بشدة بالتكاتف بين كل المكونات في المركز والولايات وترتيب أوضاع الناس ومعاشهم والعمل برؤية واضحة وشفافة في معالجة الهموم والقضايا التي تهم المواطنين .

وقال والي نهر النيل المكلف متحدثا باسم الولاة “أكدنا له العمل بروح التعاون والتنسيق بين كل مكونات الحكومة في اطار كلي” مبينأ أنهم كولاة وجدوا خلال انشطتهم بالخرطوم الأيام الماضية ترحيب من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس وتم التوافق على ضرورة احكام التنسيق والمحافظة على التواصل المستمر بين المركز والولايات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)