تأثر الموارد المالية لحكومة الخرطوم بسبب كورونا وتدابير لتوفير الخدمات

التاريخ: 15-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تسببت جائحة كورونا، في تراجع الإيرادات المالية لحكومة ولاية الخرطوم، وعقدت حكومة الولاية اجتماعاً اليوم لوضع خطة لتقديم الخدمات خلال الفترة المقبلة وتوفير الموارد المالية لمواجهة كورونا. Advertisements وتقرر في الاجتماع وفق صحيفة السوداني تكوين لجنة من وزارات الصحة والمالية والمجلس الاعلي للاستراتجية والمعلومات لاعداد برنامج تنفيذي بمصفوفة الخدمات المطلوبة ورفعها لاجتماع تعقده حكومة الولاية يوم الخميس المقبل لاصدار قرارات لمواجهة مستجدات مرحلة الجائحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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