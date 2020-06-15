ميسي يدشن عودة “الليغا” برقم قياسي جديد

الخليج 365 :

دشن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عودته برقم قياسي جديد في منافسات الدوري الإسباني، وذلك خلال لقاء فريقه برشلونة مع مايوركا أمس السبت. وفاز الفريق الكتالوني متصدر “الليغا” بسهولة على مستضيفه مايوركا 4-صفر، وذلك بعد توقف منافسات الدوري، لثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19. وأحرز ميسي هدفا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وصنع اثنين آخرين، كما سجل رقما قياسيا جديدا. وبهذا الهدف يكون النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما قد سجل هدفه الـ20 في الدوري الإسباني، ليواصل احتلال صدارة الهدافين بفارق 6 أهداف عن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد. وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن “ليو” بات أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في 12 موسما على التوالي في الليغا. ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ميسي بدأ هذه السلسلة المميزة في موسم 2008-2009. ورفع الانتصار رصيد برشلونة إلى 61 نقطة من 28 مباراة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه الذي يستضيف إيبار الأحد، في مباراته الأولى بعد استئناف الموسم.