عاجل.. اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين في السودان

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الإثنين 15 يونيو 2020
أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم الاثنين، العثور على مقبرة جماعية لمجندين تعود لعام 1998.
ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال النائب العام إنه تم العثور على المقبرة الجماعية والعثور على الشهود، لافتا إلى أن التحقيقات وصلت مراحل متقدمة وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة ستكون القضية أمام القضاء.
وكانت السلطات السودانية، بدأت في فتح مقبرة جماعية بها رفات مجندي معسكر "العيلفون" التي حدثت قبل 22 عاما، وأسفرت عن مقتل العشرات.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في وقت سابق أن النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، شكل لجنة خاصة للتحقيق وتقصي الحقائق وكشف ملابسات القضية، التي راح ضحيتها أعداد من القتلى والمفقودين.
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