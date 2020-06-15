عاجل.. محاكمة كوشيب أمام الجنائية الدولية في جرائمه بدارفور تنطلق من لاهاي

الإثنين 15 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 اختتمت الجولة الافتتاحية لمحاكمة المتهم علي محمد علي كوشيب امام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه خمسين تهمة جنائية تتعلق بارتكاب جرائم حرب في حق مدنيين بدارفور 2003 .

Advertisements ووجهت المحكمة التي عقدت قبل قليل بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي برئاسة القاضي المنفرد روزارريو سلفاتور آيتاليا تهم تتعلق بالقتل والنهب وسلب الممتلكات وتدمير واغتصاب وتهجير المواطنيين بالتنسيق مع أشخاص آخرين بدارفور . وتضمن أمر القبض على خمسين تهمة على المسؤلية الجنائية الفردية وتشمل 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الانسانية (القتل والسجن والنقل القسري للسكان والحرمان الشديد من الحرية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب وارتكاب أفعال لا إنسانية بما يسبب معاناة بدنية شديدة واذى خطير) . كما قامت المحكمة بتوجيه 28 تهمة تتعلق بجرائم حرب (القتل والاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية والاعتداء علي الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة التي تحط بالكرامة ضد السكان المدنيين والنهب والاغتصاب وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها).

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