كوشيب: كل التهم التي أعلنت لا أعلم عنها شيئاً

التاريخ: 15-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أنكر علي كوشيب المتهم في جرائم حرب في دارفور كل التهم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية. Advertisements وقال عبدالرحمن كوشيب في المحكمة بحسب صحيفة السوداني اليوم الإثنين، إن كل ما قيل في المحكمة والتهم التي أعلنت، لا يعرف عنها أي شيء، ولا تعنيه، مشيراً إلى أنه وصل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلباً للعدالة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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