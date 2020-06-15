شُعبةالفنادق: لم يصلنا رد بالرفض أو القبول حول إستضافة العالقين

أكد مصدر رفيع بشُعبة الفنادق المحلولة ترحيب كافة أصحاب الفنادق باستضافة العالقين السودانين بدول العالم المُختلفة.

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وكشف في تصريح خاص بحسب صحيفة السوداني اليوم الإثنين، أن اللجنة العُليا للطوارئ الصحية بالبلاد تواصلت معهم بخصوص إستضافة العالقين لفترة الحجر الصحي، ونوه إلى أنهم أكدوا للجنة الطوارئ جاهزية أكثر من (١٠٠) فندق بالعاصمة من فئة خمسة نجوم وحتى النجمة الواحدة بعدد يزيد عن (٢٠٠٠) سرير مع تخفيضات في أسعار إيجار الغُرف تصل إلى(٥٠%) مُساهمة من المُلاَّك لدرء الجائحة.

مشيراً إلى أنه لم يصلهم رد بالقبول أو الرفض من اللجنة حول إستضافة العالقين .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)