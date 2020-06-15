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عاجل.. تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى 28 يونيو الجاري

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 15 يونيو 2020

عاجل.. تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى 28 يونيو الجاري

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متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت سلطة الطيران المدنى  عن تمديد اغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران  حتى 28 يونيو الجاري.

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واوضح عبدالحافظ عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدنى إن  تجديد الاغلاق بدأ  إعتبارا من الساعة  الثانية من صباح امس الاحد - موعد انتهاء فترة الإغلاق السابقة - ويستمر  حتى الساعة الثانية من صباح الاحد  28 يونيو الجاري .

وأشار إلى أن القرار استثنى  كل من  رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، رحلات المساعدات الإنسانية و الدعم الفني والإنساني، رحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

تجدر الإشارة إلى ان السودان أغلق مطاراته أمام حركة الطيران منذ مارس الماضي بقرار من اللجنة العليا للطوارئ الصحية في إطار إجراءات مجابهة جائحة ويتم  التمديد بصورة راتبة وفقا لإجراءآت اللجنة العليا.

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